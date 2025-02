Ilnapolista.it - United nel limbo: non può vendere o acquistare giocatori nemmeno in estate (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Manchesternon ha potuto rinforzare la squadra come avrebbe voluto, data la massima attenzione al fair play finanziario. Hanno preso Dorgu dal Lecce per circa 40 milioni, ma non sono riusciti a cedere calciatori come Garnacho e Mainoo; Rashford, invece, è stato sbolognato in prestito all’Aston Villa, come Antony al Betis.nel: non puòinIlracconta i retroscena del mercato invernale dei Red Devils:Lopoteva permettersi solo l’esborso perPatrick Dorgu dal Lecce e il giovane Ayden Heaven dall’Arsenal. Dopo aver prestato Marcus Rashford all’Aston Villa e Antony al Real Betis, non c’erano soldi per sostituire gli attaccanti. Questo nonostante il 75% dello stipendio di Rashford pagato dall’Aston Villa e l’84% di quello di Antony versato dal Betis.