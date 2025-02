Lettera43.it - Unicredit, notificato golden power al governo sul Banco Bpm

Nel pomeriggio del 4 febbraioha formalizzato la notifica a Palazzo Chigi per ottenere il via libera sull'Offerta Pubblica di Scambio sulBpm, nell'ambito delle normative previste dalla legge sul. Una precedente comunicazione preliminare era stata inviata il 13 dicembre, ma è stata considerata insufficiente, spingendo la banca a fornire una notifica completa. Il Mef avrà 45 giorni, salvo proroghe, per valutare eventuali prescrizioni.. La decisione è attesa prima dell'assemblea di aprile, in cuidovrà deliberare sull'aumento di capitale necessario per offrire azioni agli azionisti delBpm.LEGGI ANCHE: L'interventismo senza precedenti della politica nel risiko bancario