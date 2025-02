Quotidiano.net - Unicredit notifica al governo l'offerta su Banco Bpm: attesa decisione di Palazzo Chigi

Leggi su Quotidiano.net

, secondo quanto apprende l'ANSA, hato al, ai sensi del golden power, l'lanciata suBpm. Il parere diè previsto entro 45 giorni, ma può slittare ulteriormente di qualche settimana se dovessero essere richiesti ulteriori chiarimenti. L'è, quindi, tra la metà e la fine di marzo.il 10 aprile ha in calendario l'assemblea chiamata a dare il via libera all'aumento al servizio dell'. Prima è atteso il via libera di Consob ma anche della Bce.