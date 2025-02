Quotidiano.net - Unghie, la manicure Old Money: l'ultima tendenza dell’inverno 2025

Nel mondo del beauty l’estetica Oldè una delle tendenze più popolarie riporta in auge il fascino senza tempo dei dettagli retrò. Si vede nelle acconciature, con il ritorno del caschetto voluminoso, e si evidenzia soprattutto sulle, dove lasi fa essenziale, sofisticata, all’insegna di un’eleganza raffinata. Tra le icone che rappresentano meglio questo stile figurano Grace Kelly, con la sua raffinatezza innata e il suo approccio impeccabile alla bellezza, e Carolyn Bessette-Kennedy, celebre per il suo minimalismo discreto, fatto di dettagli curati e mai ostentati. Due modelli di bellezza che non hanno avuto bisogno di eccessi per essere riconoscibile. Eleganza naturale Ispirata ai principi del cosiddetto lusso discreto, laOldpredilige tonalità delicate che esaltano la bellezza naturale dellesenza stravolgerne l’aspetto.