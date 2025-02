Sport.quotidiano.net - Under 15 serie C. La Brocchini band si prende tutto

Il Rimini in rimonta sicontro la San Marino Academy (4-1). Rimini: Alberani, Aragão da Cruz (30’ st Foschi), Zavaglia (37’ st Staccoli), Ricci, Saponaro, Calderoni, Capelli (37’ st Donini), Torsello (12’ st Kasalla), Senja (30’ st Lanna), Aureli (37’ st Dhelpra), Gramolini (12’ st Montani). All.:. San Marino Academy: Michelotti (40’ st Fabbri), Prendi, Ceccoli A., Mazza, Piergiacomi (40’ st Testoni), Ceccoli M. (37’ st De Luca), Taini, Nicolini (40’ st Renzi), Achilli (1’ st Lepri), Angelini (26’ st Guerra), Shehi. All.: Vanni.15C. Girone B (19ª giornata): Triestina-Vis Pesaro 0-2, Rimini-San Marino 4-1, Vicenza-Arzignano 1-1, Legnago-Spal 0-1, Virtus Verona-Caldiero 1-1, Carpi-Clodiense 1-1, Padova-Feralpisalò 0-1. Classifica: Vicenza 43; Feralpisalò, Rimini 40; Padova 36; Spal 30; Virtus verona 28; Legnago, Clodiense 24; Trento 22; Vis Pesaro 21; Triestina, Caldiero 16; Arzignano, San Marino Academy 13; Carpi 3.