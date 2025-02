Sport.quotidiano.net - Under 15 professionisti. La squadra di mister Pieri lascia senza punti il Carpi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quattro gol davanti al pubblico amico per prendersi tutto il bottino. Questo ha fatto il Rimini nel match casalingo contro il(4-1 il risultato finale). Rimini: Ribiscini, Ceccaroni (1’ st Raffaelli), Ramberti, Semenyuk (30’ st Leonelli), Belletti, Sanchi, Palazzi (21’ st Nocerino), Ceccarini, Eusebi (1’ st Arlotti), Nja (1’ st Baldelli), Brualdi. A disp. Silighini, Rossetti, Passaro, Corradi. All.:. Non è riuscita la domenica perfetta ai ragazzi della San Marino Academy. Troppo Modena per i giovani biancazzurri (6-0) che, insieme al, stazionano all’ultimo posto in classifica. Mentre il Rimini, grazie al successo sugli emiliani è salito a quota 16 avvicinando la Spal.14(13ª giornata): Modena-San Marino academy 6-0, Spal-Bologna 1-5, Parma-Sassuolo 3-2, Reggiana-Cesena 0-3, Rimini-4-1.