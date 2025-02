Lopinionista.it - “Un’altra Nottataccia”, le nuove avventure dell’Orchestraccia in esclusiva su RaiPlay

ROMA – Dopo l’avventura di tre anni fa, l’Orchestraccia ci riprova e torna nuovamente ad occupare gli studi Rai: “”, la nuova serie in quattro puntate di Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotta in collaborazione con iCompany, insudal 5 febbraio, racconta le sconclusionate imprese della band romana che, guidata da Marco Conidi, decide di mettere a punto un nuovo piano per diventare famosa.Consigliati da un personaggio misterioso – che solo successivamente si scoprirà essere Gigi Marzullo – il gruppo musicale cerca attraverso un percorso sotterraneo, di raggiungere la Rai e occupare gli studi di “Domenica In”. Non finisce però negli studi di Mara Venier, ma in quelli di “A sua insaputa”, un programma del genere “tv del dolore” che naviga in cattive acque tra influencer e casi umani improbabili, condotto da Carolina Di Domenico.