Ilgiorno.it - Una regina del volley a Busnago. Leggeri coltiva i talenti: "Mai smettere di sognare"

Leggi su Ilgiorno.it

L’ex pallavolista Manuela(nella foto) allenerà le ragazze del: "Voglio traa tutte i valori dello sport". Alle sue pupille ha mostrato la medaglia d’oro che vinse ai Mondiali in Germania nel 2002 da capitana delle azzurre. E l’estate scorsa era nello staff di Julio Velasco alle Olimpiadi di Parigi, dove le italiane per la prima volta sono salite sul gradino più alto del podio. Un grande nome e un grande onore per le giovani brianzole avere una guida di questa caratura. La ex campionessa ha sceltoper scendere di nuovo in campo, anche se in un’altra veste. "Ho trovato un ottimo progetto per far crescere questa generazione – racconta -. Credo che non si debba maidie solo con il lavoro si può ottenere il massimo". Ilconta 150 iscritti fra maschi e femmine, tutti minorenni,si occuperà del settore giovanile.