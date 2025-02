Lortica.it - Una nana in porchetta

Ero ancora fidanzato e, nello stesso tempo, era entrato nella nostra compagnia di scorribande il “Fiore”, che poi divenne mio cognato. Fiore, perché era impeccabile: piega perfetta nei pantaloni scampanati, camicia bianca iper-inamidata, cinturone, taglio di capelli perfetto e sempre sbarbato, tanto che sembrava non gli crescesse la barba. Un damerino, insomma.La domenica ero costantemente invitato a pranzo a casa loro e, cosa più importante, avevo il diritto e il potere di scegliere il primo.Al “Fiore” non piacevano i topini (gnocchi), mentre io ne andavo e ne vado pazzo: il piacere di pressarli sul palato con la lingua, sentirli cedere e assaporare quel nocciolo elaborato a mano dalla futura suocera era per me una grande soddisfazione e godimento. Inoltre, i sughi erano una prelibatezza tipicamente toscana.