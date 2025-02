Gamberorosso.it - Una delle migliori carbonare di Roma la prepara una trattoria che non propone solo cucina della tradizione

Una parola proveniente da una poesia di Aldo Fabrizi, La dieta, dà il nome a questa divertente insegna allocata in via del Rubattino 22, nel cuore del quartiere Testaccio. Tutti presupposti che lasciano presagire che Conciabocca sia unatante trattoriene che macinano una quantità smisurata di piatti come carbonara, amatriciana e trippa al sugo. Sebbene queste pietanze per buona parte dell’anno sono presenti in carta, il ristorante guidato da Giulio Bertone (chef), Giulio Marchesini (direttore di sala) e Rita Suatoni (sommelier) racconta molto di più. Il trio è riuscito a creare unamoderna e dinamica, che rispetta lamaanche diverse ricette che stuzzicano il palato tra cui i bao, presenti alla voce "in pizzo" – ossia gli antipasti – che Giulio si diverte a farcire con diversi ingredienti, come quello con concia di zucchina e bottarga di tonno.