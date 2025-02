Bergamonews.it - Una delegazione di Progetto Itaca accolta in udienza privata da Papa Francesco

Città del Vaticano., da 25 anni a fianco delle persone che soffrono di disturbi della salute mentale, è stato ricevuto sabato 1° febbraio indain occasione dell’anno del Giubileo.L’è avvenuta nella Sala Giubilare del Vaticano e ha rappresentato un importante riconoscimento per l’operato dell’associazione, che da anni si impegna nel garantire sostegno alle persone che soffrono di disturbi psichici e alle loro famiglie.L’incontro con il pontefice ha testimoniato il grande lavoro die dei volontari che operano instancabilmente per combattere le disuguaglianze e lo stigma legato alla salute mentale. “Il messaggio di fratellanza, pace ed inclusione promosso dal Santo Padre è perfettamente in linea con la missione che portiamo avanti”, rende noto l’associazione.