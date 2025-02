Ilfogliettone.it - Una clip da “Il Nibbio”, un tributo cinematografico alla memoria di un eroe

Leggi su Ilfogliettone.it

A vent’anni dal rapimento della giornalista Giuliana Sgrena in Iraq e dmorte di Nicola Calipari, agente del Sismi caduto per salvarla, arriva al cinema Il, pellicola diretta da Alessandro Tonda che ripercorre quei giorni drammatici. Il film, in programmazione dal 6 marzo, non solo commemora due decenni di storia, ma offre uno sguardo intimo sull’uomo che sacrificò la propria vita in nome della pace.I fatti del 2005Il 4 febbraio 2005 Giuliana Sgrena, inviata de Il Manifesto, venne rapita a Baghdad da una cellula terroristica. Un mese dopo, durante l’operazione di liberazione, Nicola Calipari, alto funzionario dei servizi segreti, perse la vita colpito dal fuoco amico mentre proteggeva la giornalista. La sua morte, il 4 marzo 2005, scosse l’Italia, trasformandolo in un simbolo di coraggio e umanità.