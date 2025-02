Iodonna.it - Una clip da “Il Nibbio” con il rapimento di Sgrena 20 anni dopo

Roma, 4 feb. (askanews) – A vent’dalin Iraq (il 4 febbraio 2005) della giornalista de “Il Manifesto” Giulianada parte di una cellula terrorista, unatratta dal film “Il Nibbio” che arriverà al cinema dal 6 marzo per la regia di Alessandro Tonda, due giorniil ventesimoversario della morte (4 marzo 2005) di Nicola Calipari, l’alto funzionario del Sismi che sacrificò la propria vita per salvare quella di. The Brutalist, le immagini del film guarda le foto Il film ha per protagonista Claudio Santamaria nel ruolo di Nicola Calipari e Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti, rispettivamente nei pdi Giulianae di Rosa Calipari.