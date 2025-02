Iodonna.it - Una biografia bellissima scritta da Bertran Shefer e un libro di culto per l'editore inglese Mack che raccoglie l'opera della più interessante e misteriosa artista della fotografia, due buone ragioni per parlare di Francesca Woodman

“Non èsuache voglio, non proprio. È strano, è lei che voglio vedere. Essere lì accanto a lei per qualche secondo per vederla in azione, forse è solo questo che cerco. È lei che vorrei ritrovare e riportare in vita come per magia, grazie alla scrittura”.Helmut Newton: classico, ma anche inedito, alle StanzeX Inizia più o meno così ildi, filosofo di formazione, romanziere e saggista francese che adedica una delle più belle biografie che siano mai state scritte in ambito fotografico.