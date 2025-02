Lanazione.it - Un punto per alimentare le speranze

"Ci prendiamo un buonche ci consente di continuare il nostro cammino salvezza. Sarebbe stato importante vincere, ma era ancora più importante non perdere e quindi prendiamo con soddisfazione questo pareggio". C’è serenità in via del Purgatorio, nel quartier generale della Zenith Prato, dopo lo 0-0 ottenuto contro la Sammaurese nello scontro diretto salvezza del girone D di serie D. Questo almeno a sentire le parole del vice presidente Enrico Cammelli. "Siamo arrivati al match con troppe defezioni e con qualche acciacco di troppo e questo sicuramente ha influito. Il campo era molto pesante e non ha favorito il bel gioco. Non è stata una bella partita, ma, come detto, contava non perdere lo scontro diretto – insiste Cammelli -. Contiamo domenica prossima di recuperare quasi tutti per la trasferta sul campo del Cittadella Vis Modena.