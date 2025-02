Formiche.net - Un fondo sovrano made in Usa per TikTok? Ecco l’ultima idea di Trump

Donaldprova a risolvere la questione dicon un ordine esecutivo. Il presidente americano ne ha firmato uno lunedì, con cui ha dato mandato ai dipartimenti del Tesoro e del Commercio di dare vita a unnazionale che potrebbe acquistare il social network cinese. Dopo che il tycoon ha sospeso per 75 giorni il bando che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 19 gennaio, per evitare il divieto negli Stati Uniti la piattaforma deve essere acquistata da un’azienda americana. Se a farlo è il governo, tanto meglio. “Penso che sia arrivato il momento che questo Paese abbia un suo”, ha detto il presidente rivolgendosi alla stampa. “Creeremo un sacco di ricchezza”.Al momento si tratta di un’ipotesi, nulla di più. “Forse faremo qualcosa con, forse no”, ha aggiunto il presidente.