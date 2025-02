Lanazione.it - Un febbraio decisivo per i bianconeri

In più di una circostanza, da quel 6 ottobre scorso quando il Sansepolcro vinse 1-0 il match di andata al Buitoni, era stato evidenziato lo "scippo" perpetrato ai danni dell’Atletico Bmg, al quale sarebbero stati negati due rigori ritenuti limpidi. Caso ha voluto che nel match di ritorno, l’altro ieri, il rigore venisse assegnato alla stessa avversaria e che grazie a quel tiro dal dischetto risolvesse in suo favore la contesa. Tv e colleghi dell’Umbria, che analizzano le immagini degne di revisione e che avevano ricordato quanto successo all’andata, stavolta hanno detto che il rigore per l’Atletico Bmg era inesistente e allora apprezziamo la loro valutazione obiettiva. Da parte nostra, ci limitiamo ad affermare che in effetti i dubbi restano sul contatto in area fra Merciari e Guazzaroni.