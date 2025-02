Ilrestodelcarlino.it - Un doposcuola senza frontiere: "Arcopolis, bimbi da mezzo mondo"

Mescolare, contaminare e integrare: passa attraverso queste poche, essenziali parole il concetto di inclusione, alla base di una crescita sociale con meno traumi possibili. È quanto stanno cercando di fare da più di un anno le volontarie diattraverso un’attività diche si sta rivelando una scelta vincente. Più di quaranta bambini con origini dastanno animando l’iniziativa e almeno una cinquantina stanno bussando alla porta dell’associazione degli Archi per far parte del progetto. Libri, sorrisi e lavoro di comunità: un laboratorio innovativo di lettura e scrittura per promuovere l’accoglienza nel quartiere multietnico per antonomasia della città, dove la percentuale di bambini stranieri nelle scuole è elevatissima. Così si affrontano le diversità, tra classi sociali, religioni e provenienze: "Si tratta di un laboratorio per far scoprire ai bambini di tante etnie e mondi diversi l’universo dei libri con la leggerezza di un gioco e la gioia di una nuova avventura, trasformando l’approccio alla cultura in un’esperienza divertente e coinvolgente, che favorisca integrazione e accoglienza.