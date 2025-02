Quotidiano.net - Un aspiratore affidabile per lavori di casa e fai-da-te: il modello di Einhell è in sconto, approfitta della promozione prima che finisca

Leggi su Quotidiano.net

L’GC-EL 3024 E è une soffiatore elettrico che serve per rimuovere foglie, detriti e sporco dal giardino in modo rapido ed efficiente. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 650 m³/h, ad una velocità fino a 240 km/h e alla funzione di triturazione con rapporto 10:1, assicura una pulizia efficace riducendo il volume dei residui raccolti. Pensa che su Amazon è in offerta con il 7% di, con un prezzo di listino che arriva a 48,45€; si tratta di un costo competitivo per un attrezzo indispensabile per la manutenzione del giardino. Acquistalo al miglior prezzo Compra subito l’e soffiatore elettrico diIl sistema di triturazione incorporato riduce il volume delle foglie aspirate fino a 10 volte, ottimizzando lo spazio nel sacco di raccolta da 40 litri.