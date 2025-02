Un altro piccolo favore | ecco il titolo ufficiale del sequel con Anna Kendrick e Blake Lively

Leggi su Cinefilos.it

UnildelconIldi Un(qui la recensione), il thriller comico del 2018 diretto da Paul Feig e interpretato da, ha ottenuto uned è stato fissato come première della serata di apertura dell’SXSW.In originale si intitolerà Another Simple Favor, e in italiano sarà Un. Nella storia, Stephanie Smothers () e Emily Nelson () si recano a Capri, in Italia, per il matrimonio di Emily con un ricco uomo d’affari italiano dove, come rivela la sinossi, si verificano “omicidi e tradimenti”. Il cast include anche Andrew Rannells, Bashir Salahuddin e Henry Golding, che hanno recitato nel film originale, più Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell e Allison Janney.