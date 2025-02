Un altro anno migliore di sempre per Intesa Sanpaolo Nel 2024 utili per 87 miliardi + 12%

Ilfattoquotidiano.it - Un altro “anno migliore di sempre” per Intesa Sanpaolo. Nel 2024 utili per 8,7 miliardi (+ 12%)

Unda ricordare per, la prima banca italiana e primo gruppo europeo del settore per valore di borsa. Ilsi è chiuso con un utile di 8,7di euro, un miliardo in più dell’prima (+ 12,2%). Nel solo quarto trimestre i profitti si sono attestati a 1,5, qui con un leggero calo rispetto agli 1,6dello stesso periodo del 2023. Dopo la diffusione dei dati il titolo è in leggero rialzo a piazza Affari, segno di numeri sostanzialmente in linea con le previsioni degli analisti. I ricavi annui sono stati pari a 27,1(+ 7,5%). Sono saliti soprattutto quelli da commissioni (+ 9,4%) oltre a quelli da margine di intermediazione (la differenza tra gli interessi riscossi sui prestiti e quelli pagati ai depositanti) che sono saliti del 6,9%.