Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità dall’allenamento all’aperto verso il Como, retroscena Frattesi

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 4 febbraio 2025– 3 febbraio 2025– 2 febbraio 2025– 1 febbraio 2025– 31 gennaio 2025– 4 febbraio 2025Yeremay, altre conferme: bianconeri in corsa per l’estate. Il piano per anticipare la concorrenza sul giocatoreOre 15.00 – Yeremay, arrivano altre conferme sull’interesse dei bianconeri per il giovane esterno spagnolo: il piano del club per lui, da Torino ci avevano provato davvero.