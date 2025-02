Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Fagioli va alla Fiorentina, i bianconeri studiano il colpo Osimhen per l’estate

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dredazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 4 febbraio 2025– 3 febbraio 2025– 2 febbraio 2025– 1 febbraio 2025– 31 gennaio 2025– 4 febbraio 2025ntus, ipreparano il terreno al grande assalto: ecco che cosa succederà in estateOre 09.30 – L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato quelli che potrebbero essere i piani del mercatontus per la prossima estate.