Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Fagioli alla Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Kelly

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dredazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 3 febbraio 2025– 2 febbraio 2025– 1 febbraio 2025– 31 gennaio 2025– 3 febbraio 2025, tutto fatto per il passaggio d! Svelate formula e cifre dell’affare: quanto guadagnano i bianconeri, leOre 22:50 –, affare chiuso con la: tutti i dettagli sulla trattativa con i bianconeri e le cifre dell’operazionedel difensore! Il comunicato del club bianconero: cifre, formula e tutti i dettagliOre 21:30 –del difensore dal Newcastle: tutti i dettagli dell’affare e il comunicato dei bianconeri, la trattativa con laprosegue positivamente! Ultime ore di mercato bollenti: tutti i dettagli sull’affarOre 20:50 –, la trattativa con laprosegue positivamente: lesul futuro del centrocampistantus, manca solo l’ufficialità del difensore.