Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-02-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno perché non risponde ai dati del 10% tutte le importazioni made in China decise da Trump verranno un pacchetto di misure che prendono di Mira il carbone e gas naturale liquefatto quell’amico e del 15% più ulteriore 10% su petrolio attrezzature agricole alcune automobili le misure riferito il Ministero delle Finanze entrato in vigore dal 10 febbraio perché venuta in un certo di avere presentato un reclamo all’organizzazione Mondiale del Commercio usando le azioni degli Stati Uniti di avere una natura dolosa malgrado i contro dazi la borsa di Hong Kong ha chiuso in rialzo del 2,83 % il governo britannico non so se era lui e su eventuali soluzioni commerciali risposta i dati evocati da Trump questo secondo rivelazioni del Times il messaggio è rivolto ieri sera Rai del 27 dal premier Turner andiamo negli Stati Uniti il Benjamin Netanyahu ha incontrato a Washington consigliere di Donald Trump ha elon musk nonostante le recenti polemiche per il suo apparente saluto nazista dalle quali le Comunque le premier israeliano lo aveva difeso sui social circolo una fotografia in cui si vede unirsi alla coppia anche se lui è Netanyahu si incontreranno ufficialmente solo oggi Israele invierà una delegazione in Qatar alla fine della settimana per discutere un cessate Il fuoco è steso come previsto dalla seconda parte dell’accordo con la comunicato l’ufficio del primo ministro italiano nel nord della cisgiordania l’esercito ha eliminato un terrorista dopo che l’uomo aveva sparato con cui soldati di una postazione militare locale ha reso noto la IDF torniamo in Italia la cronaca 16 anni di carcere la condanna inflitta oggi dalla Corte d’Appello di Torino ha Victor unici uno dei cinque giovani imputati per il caso del lancio della bicicletta sul lungofiume dei Murazzi che ti rimane bravissima lo studente palermitano Mauro Glorioso all’imputato non sono state concesse le attenuanti generiche così come aveva ordinato la Cassazione annullando la precedente sentenza di condanna 10 anni e 8 mesi di garanzia sugli scioperi dopo aver effettuato la prevista consultazione delle parti sociali intervenuta sull’accordo che definisce servizi minimi essenziali nel settore ferroviario gruppo FS introducendo un sistema di fasce di garanzia anche nei giorni 10 e 18 21 rafforzando poi livello di servizi minimi garantiti per la media è lunga percorrenza le modifiche sottolinea sono stati ritenuti necessari per adeguare la disciplina vigente a distanza di oltre 25 anni dalla sua adozione l’obiettivo di un equilibrato contemperamento tra diritto di sopra ed evita la mobilità ultima notizia in chiusura Ai corretti stili di vita e rappresentano un antico da numerosi tipi di Tumori Eppure restano lettera morta ancora per troppi italiani in Italia si contano 4 milioni di obesi e 12 sono i tipi di cancro legati all’accesso di peso ma meno del 50% dei cittadini a rischio Ricevi i consigli del medico sulla sbagliate abitudine che vanno bandite è questo il messaggio lanciato oggi giornata mondiale contro il cancro dalla Associazione Italiana di Oncologia Medica era l’ultima notizia Grazie per averci seguito Nip nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa