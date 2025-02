Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-02-2025 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le principalidall’Italia dal mondo emergenza inquinamento in Italia Questo in sintesi quanto emerge da un nuovo rapporto ma l’aria di città 2005 l’analisi di Legambiente dedicata Da un lato al bilancio sullo smog nei capoluoghi di provincia per l’anno scorso dall’altro offrire uno sguardo avanti al 2030 quando di fronte alle nuove regole la città italiane sono drammaticamente in Preparate la guerra dei dazi voluto da Trump il presidente americano ha accettato di sospendere i dati a Canada e Messico per 30 giorni Intanto la Cina ha risposto mettendo a sua volta da del 15% sul carbone gas americano e Rivolgendosi al Viola presidente messicano a Claudia è scema annunciato che mi spiegherà 10.