Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-02-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un nuovo appuntamento con l’informazione dopo un colloquio con la presidente shaban ha annunciato che il Messico si era diecimila soldati al confine per evitare il flusso di migranti verso gli Stati Uniti e durante la sospensione delle tariffe sti negozi era un accordo stabile anche il Canada piene una sospensione dei latti per 30 giorni lo ha annunciato il premier e Justin trudeau dopo una telefono piscina propone di tornare l’accordo del 2020 e mettere sul piatto investimenti fentanyl forse anche Tik Tok borse a picco e scivola l’euro Francia in Germania per la linea dura Europea facciamoci rispettare 27 divisi sul by American soprattutto per le armi meloni punta sull’amicizia Contrà per fare da Ponte nel dialogo con Washington nel attacca gioca per te o per l’Europa GTA vs Trump Jr a caccia di anatre protette in laguna a Venezia sta creando allarme e preoccupazione sia in Grecia Turchia Lo sciame sismico che da giorni sta facendo tremare la regione dell’egeo e che sembra aver acquisito intensità nelleore una serie di movimenti tellurici che non accenna a diminuire durante leore sono state bene state le scosse di magnitudo compresa tra 42 48 con una più forte di magnitudo 5.