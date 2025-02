Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra di sospendere per un mese i dati al Messico al Canada dopo un colloquio con la presidente scema una è stato annunciato che il Messico schiererà diecimila soldati al confine per evitare il flusso di migranti verso gli Stati Uniti durante la sospensione delle tariffe piego tira un accordo stabile anche il Canada ottiene una sospensione di darti per 30 giorni lo ha annunciato il premier Giustino trudeau dopo una telefonata con Trump la cena propone di tornare l’accordo del 2020 mette sul piatto investimenti fentanyl e forse anche Tik Tok El Salvador ti offre di accogliere i carcerati americani nelle proprie prigioni la Cina ha risposto contatti al 15% sul carbone Hangout scivola euro Francia Germania per la linea dura facciamoci rispettare dice l’euro voltiamo pagina opposizioni all’attacco sulla liberazione della Liber cosa ma al Masri meloni venga chiarito il Parlamento resterà bloccato il governo risponde con l’apertura l’informativa dei ministri Nordio piantedosi dopo una visita Palazzo Chigi di Giulia Buongiorno legale del governo dal tribunale dei ministri ma non sarà la Premiere a parlare a nome del governo i capigruppo di camera e senato decideranno tempi e modi delle comunicazioni mentre dal PD al Movimento 5 Stelle si preparano dure forma il Bios mismo Intanto una delle vittime delle torture di Alma free ha presentato alla Procura diuna denuncia Per favoreggiamento contro meloni e ministri e posso contro il procuratore capo dilo vuoi a Perugia un fascicolo senza indagati l’ipotesi di reato precisamos Carmine sta il capo della milizia filorussa arbat che combatte al fianco delle truppe di mosca nel donbass Enel curc era ricercato Da chi è stato colpito insieme una guardia del corpo dall’esplosione di una bomba nell’altra di un grattacielo nel centro della capitale russa altre 5 persone che erano con lui sono rimaste ferite intanto ucraini al contrattacco sul terreno pioggia di droni sull’energia russa Mosca Pianifica contatti con gli Stati Uniti per avviare negoziati con la nuova amministrazione a Washington è arrivato il primo ministro israeliano Netanyahu che incontrerà il Tycoon alla Bianca per parlare della fase 2 della tregua Gazza in agenda anche irama e normalizzazione dei rapporti con Riad l’ho colpito e sono fuggito l’aggressore di Salvatore Sinagra il trentenne siciliano di alcuni giorni ricoverato in coma farmacologico a Las Palmas resta in carcere con l’accusa di lesioni gravi dopo la convalida del fermo l’uomo 30 anni originario delle Canarie con alcuni precedenti per droga avrebbe Ammesso di aver colpito Sinagra con un pugno e senza altri oggetti contundenti un colpo a suo dire che non era letale una versione però che mal si concilia con i danni riportati dalla vittima sotto posto ancora per noi per ridurre ematoma al cervello contro di lui le immagini delle telecamere e prove testimoniali che hanno portato all’arresto e poi la convalida del fermo torna a salire l’inflazione a gennaio l’indice dei prezzi al consumo aumentato del 5% sullo stesso mese del 2024 dal + 1 e 3 del mese precedente l’andamento spiega l’Istat la difendo in gran parte dai rincari dei prodotti energetici 3T rialzo anche nella zona dove l’inflazione gennaia al 25 percento secondo eurostat Finlandia e minimi l’Italia subito dopo ma è risalita all’una e Stef il governo Intanto è pronto intervenire sulle bollette del gas se il prezzo non dovesse scendere dici ministro dell’ambiente Pichetto fratin e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa