Formiche.net - Ulivo, la ricetta non è più proponibile. Franceschini? Ha riaperto il tema della legge elettorale. Parla Ceccanti

Leggi su Formiche.net

“Non so se la scelta di Lo Voi sull’affaire Almasri sia un automatismo, non so se lo sarebbe quella del Tribunale dei ministri, ma le opposizioni non vivano come automatismo la scelta di slittare dalla critica politica a quella penale”. Il monito, sulle colonne di Formiche.net, è di Stefano. Costituzionalista di lungo corso, exmentare del Pd e animatore dell’appuntamento “centrista” di Orvieto attorno al quale si sono concentrate, nelle scorse settimane, molte attenzioni. Cosa resta, di quel percorso e quale futuro per il centrosinistra? Partendo da queste due questioni, il docenteSapienza puntualizza un concetto: “Le attuali condizioni del centrosinistra sono obiettivamente più difficili di quando, superato lo shock del marzo 1994, si costruì trent’anni fa la coalizione dell’”.