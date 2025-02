Thesocialpost.it - UK, sondaggio più che sorprendente: per la prima volta Farage è in testa

Nigelcon Richard Tice, altro deputato di Reform, e la duchessa Sophie LONDRA – Per la, il nuovo partito di Nigel, Reform UK, è inai sondaggi nel Regno Unito. O perlomeno in una indagine credibile, come quella dello stimato istituto YouGov, commissionata da Sky News. I risultati delsono sorprendenti: Reform è inalle intenzioni di voto con il 25%, mentre il Labour del primo ministro Keir Starmer, che ha trionfato alle ultime elezioni in luglio, è un punto dietro. Terzi, invece, i conservatori di Kemi Badenoch, staccati al 21% e sempre più a picco, quarti i Liberal-Democratici al 14%, mentre i Verdi rimangono stabili al 9%. Esulta, grande amico e alleato di Donald Trump in America: “È l’ennesima dimostrazione che questo Paese vuole una vera e propria Reform”.