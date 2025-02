Inter-news.it - UFFICIALE – Zuberek, un altro prestito dall’Inter dopo sei mesi

Jan, ex attaccante della Primavera dell’Inter, ha lasciatoappena seiil Lecco. Il giocatore, ancora di proprietà nerazzurra, si trasferisce ancora in. COMUNICATO – Il nuovo club ha annunciato in questo modo l’acquisto: «L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Calcio Lecco 1912 , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jan. Nato a Bia?ystok (Polonia) il 13 marzo 2004 è cresciuto in Polonia nelle giovanili dell’AP Talent Bia?ystok. In Italia è passato tra i settori giovanili di Spal e Inter. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Ternana e Lecco. In totale ha collezionato 16 presenze, divise tra serie B, serie C e Coppa di C. Benvenuto in Irpinia Jan!»e il suo passato tra Inter e prestitiSTORIA –è stato acquistatonel 2021 dalla Spal.