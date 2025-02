Calciomercato.it - UFFICIALE, nuovo infortunio: lesione del tendine rotuleo e stagione già finita

Campionato compromesso e lungo stop dopo il graveal ginocchio rimediato nell’ultima partita Tegola pesante per il Venezia e Di Francesco, con i lagunari che dovranno fare a meno per diversi mesi di Filip Stankovic tra i pali.Filip Stankovic (LaPresse) – Calciomercato.itPiove sul bagnato per il Venezia, che dopo il ko in casa dell’Udinese è scivolato a -5 dalla zona salvezza. In più, i veneti dovranno rinunciare per un lungo periodo al giovane portiere di proprietà dell’Inter, che nel corso della sfida di sabato in Friuli ha rimediato un bruttoal ginocchio. Sulle condizioni del figlio d’arte filtrava pessimismo già dagli spogliatoi del ‘Bluenergy Stadium’, con gli esami svolti questa mattina che hanno confermato la gravità della situazione per l’estremo difensore serbo.