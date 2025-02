Inter-news.it - UFFICIALE – Audero cambia squadra! Esperienza in Serie B per l’ex Inter

Cambio di maglia per Emil, che saluta il Como e si unisce al Palermo per il resto della stagione. Il portiere classe 1997 si trasferisce in Sicilia con la formula del prestito e rappresenta un importante innesto per la formazione rosanero dopo l’infortunio di Gomis e le prestazioni incerte del giovane Desplanches.CAMBIO MAGLIA – Dopo aver firmato col Como la scorsa estate,portiere dell’Emila gennaio ha scelto dire, sposando il progetto Palermo inB. L’estremo difensore porta con sée qualità, elementi che potranno rivelarsi fondamentali per ladi Alessio Dionisi. La società lariana ha ufficializzato l’addio temporaneo dell’estremo difensore attraverso un comunicato, augurandogli buona fortuna per questa nuova avventura professionale.