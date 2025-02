Lapresse.it - Ue: von der Leyen, pronti ad accordi con Cina per più legami economici

Bruxelles, 4 feb. (LaPresse) – Con la“c’è anche spazio per impegnarci in modo costruttivo a e trovare soluzioni nel nostro reciproco interesse. E penso che possiamo trovareche potrebbero persino espandere i nostricommerciali e di investimento. È una linea sottile su cui dobbiamo camminare. Ma può condurci a una relazione più equa e bilanciata con uno dei gigantidel mondo. E questo può avere senso per l’Europa”. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori Ue. “L’impegno globale – sottolinea – è più importante che mai nel mondo odierno. Quindi dobbiamo esserea lavorare con tutti i principali attori. Questo sarà un anno intenso nei nostri rapporti con la”, “mi avete sentito dire molte volte che il nostro rapporto con laè uno dei più intricati e importanti al mondo.