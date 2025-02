Lapresse.it - Ue, von der Leyen: “In un mondo irascibile, l’Europa deve mantenere la calma”

“Voglio essere chiara:salvaguarderà la sua sicurezza economica e nazionale. Ma è anche importante che troviamo il giusto equilibrio“. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori Ue.Un equilibrio “che ponga l’accento sugli strumenti positivi della politica economica, come commercio, investimenti, innovazione e produzione. Vogliamo evitare una corsa globale al ribasso che non è nell’interesse di nessuno. Questoessere il nostro obiettivo principale, anche mentre ci prepariamo per tutti gli scenari. Vogliamo concentrarci sul rafforzamento dei legami economici che danno risultati per gli europei. Quelli che aiutano a creare posti di lavoro, abbassare i prezzi e rafforzare la nostra sicurezza”.