Ue-Usa Orban | Chi pensa di farla franca da tornado Trump si sbaglia

“Ieri si è tenuto a Bruxelles il primo vertice dell’Ue dopo l’insediamento del presidente. È stato un incontro strano. Tutti a Bruxelles vedono arrivare il, ma la maggior parteancora di poterla fare. Non sarà così”. Lo ha scritto su Facebook il primo ministro ungherese, Viktor: “In 14 giorniha messo il mondo sottosopra”“In 14 giorni, Donaldha già messo il mondo sottosopra con alcune misure. In America è finita la frenesia del gender, sono finiti i finanziamenti alle organizzazioni globaliste di Soros, è finita l’immigrazione clandestina ed è finito il sostegno alla guerra russo-ucraina. In altre parole, la fine di tutto ciò che i burocrati di Bruxelles hanno cercato di farci credere negli ultimi anni”, ha aggiunto. “Ma c’è di più.