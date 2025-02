Liberoquotidiano.it - Ue, Adolfo Urso: serve dialogo con gli Usa per rispondere insieme alle sfide globali

“L'Occidente deve unirsi e non dividersi, con una politica energetica, industriale e commerciale condivisa, in grado diin modo assertivodi altri attori. L'UE deve instaurare subito uncostruttivo con Washington per realizzare una nuova cooperazione strategica che rafforzi il rapporto nei settori dell'energia, della difesa, delle nuove tecnologie e dello spazio su cui si realizza la nuova competitività globale”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, durante il suo intervento sul futuro delle Relazioni Transatlantiche, al Consiglio informale congiunto Competitività e Commercio in corso a Varsavia. Secondo"occorre evitare una guerra commerciale, che sarebbe devastante per ciascuno di noi. Non si può dividere l'Occidente mentre dobbiamo affrontare la guerra della Russia in Ucraina e la sfida competitiva della Cina; anzi, è necessario condividere scelte comuni”.