Calcionews24.com - Udinese, Ekkelenkamp: «Vogliamo arrivare in alto, sul mio ruolo preferito dico questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Jurgen, centrocampista offensivo dell’, sugli obiettivi del club friulano in stagione. I dettagli Jurgenha parlato a TV12 della sua stagione all’. MOMENTO – «Sono felice per la vittoria di sabato. A me piace giocare in generale, preferisco stare all’interno del campo, ma se il mister me lo chiede gioco .