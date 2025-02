Udine20.it - Udine Comics & Games. 15 e 16 febbraio 2025

è in arrivo nel weekend del 15 e 16: l’appuntamento delFriuli Venezia Giulia per gli appassionati di anime, fumetti, serie tv e videogiochi si svolgerà alla FieradiCampus Friuli. Ospite d’onore Cristina D’Avena, indiscussa regina delle sigle dei cartonianimati, che si esibirà sabato 15alle ore 17.Il manifesto di quest’anno è intitolato “La Dea della Natura e della Pace”, simbolo di speranza per unfuturo sostenibile, opera che invita a riflettere sulla responsabilità individuale verso l’ambiente e lerelazioni umane. L’illustrazione è realizzata dall’artista Giusi Demetra Panìco, utilizzando materiali dialta qualità come pastelli acquerellabili e secchi su carta pregiata.Gli appassionati di cultura pop contemporanea potranno immergersi in mondi fantastici, assistere ashow e talk con le voci italiane di personaggi amatissimi e partecipare ai meet;greet con artisti,content creator e cosplayer fantastici per foto e firmacopie.