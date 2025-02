Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Pronto a sedermi al tavolo delle trattative con Putin”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente ucraino Volodymyrsi è dettoa sedersi alcon il presidente russo Vladimirse questa fosse l’unica soluzione in grado di portare la pace in. Lo ha dichiarato al giornalista britannico Piers Morgan in un’intervista, citata da Kvyv Independent.ha affermato che l’è pronta a porre fine alla “fase calda” della guerra e che la sua disponibilità a negoziare con la Russia rappresenta un compromesso. “Parleremo con. Anche la conversazione conè un compromesso”, ha detto. “Se questa è l’unica soluzione in cui possiamo portare la pace ai cittadini ucraini senza perdere persone, allora sicuramente opteremo per questa soluzione”, ha spiegato. “Cosa importa il mio atteggiamento nei suoi confronti? Non sarò gentile con lui, lo considero un nemico.