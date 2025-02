Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Modernizzermo il nostro esercito”

“L’deve essere moderno. E’ già stato approvato un piano per quanto riguarda la transizione a una nuova struttura organizzativa delle forze armate e la creazione di corpi”. Lo ha affermato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr. Quanto alla nomina dei comandanti dei corpi che saranno creati “devono essere gli ufficiali più preparati e promettenti, con esperienza di combattimento e mentalità moderna”, ha aggiunto. Scuolabus colpito da drone a Zaporizhia, feriti 5 bambini e autista Cinque bambini e un autista sono rimasti feriti in un attacco con drone contro uno scuolabus nella regione di Zaporizhia. Lo riporta l’agenzia russa Tass. L’uomo è in gravi condizioni. Ministero Difesa Russia: abbattuto missile su mare di Azov Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto la notte scorsa un missile a lungo raggio sul mare di Azov.