Ucraina Zelensky apre a una trattativa con Putin | Se questa è l’unica alternativa per la pace sono pronto a negoziati diretti

La notte del 4 febbraio 2025 potrebbe essere ricordata come un punto di svolta del conflitto tra Russia e. Per la prima volta dall’invasione di quasi tre anni fa ad opera delle truppe del Cremlino, il presidente ucraino, Volodymyr, durante un’intervista col conduttore televisivo britannico Piers Morgan nella quale si è parlato della possibilità di negoziare conha detto: “Seconfigurazione in cui possiamo portare laai cittadini dell’.”. Il leader ucraino ha aggiunto che avrebbe accettato una “riunione con quattro partecipanti”, senza precisare quali.Parole mai pronunciate fino a ora, anche perché proprio per sua volontà, nel settembre del 2022, un decreto aveva vietato qualsiasidiretta con la Russia fino a quando a guidarla sarebbe rimasto l’ex Kgb.