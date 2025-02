Ilfogliettone.it - Ucraina, le terre rare che fanno gola a Donald Trump

Leggi su Ilfogliettone.it

Il presidente degli Stati Unitivuole raggiungere un accordo con l’per ottenere l’accesso alledel Paese in cambio del rinnovato sostegno militare alle forze di Kiev. L’vanta circa 20.000 depositi minerali in almeno 116 diversi tipi di, ovvero materiali preziosi ampiamente utilizzati nel mondo dell’elettronica e delle batterie, il cui valore strategico è in costante aumento. Particolarmente ricche le regioni di Donetsk e Luhansk, annesse dalla Russia, che possono vantare materiali preziosi rispettivamente per 3,8 trilioni di dollari e 3,2 trilioni, e Dnipropetrovsk (3,5 trilioni).In un mondo in cui il monopolio cinese appare sempre più invasivo, d’altra parte, Kiev mira a essere un attore chiave nel futuro energetico dell’Europa, sfruttando le sue risorse naturali.