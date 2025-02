Sbircialanotizia.it - Ucraina e la guerra della propaganda: nel Kursk soldati per “vincere cuori e menti” dei russi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Mosca accusa le forze ucraine di uccisioni indiscriminate di civili e abusi, ma per Kiev le accuse sono false e non sostenute da prove Nellaa anche laha un ruolo fondamentale verso la vittoria. Lo sa bene Kiev che punta ora sulla narrazione per "e le" dei. .L'articoloe la: nelper “” deiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.