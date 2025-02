Tarantinitime.it - Ubriaco aggredisce i poliziotti. Arrestato militare

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun giovane di 35 anni,della Marina, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale, tentata rapina e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.Il personale della Squadra Volante è intervenuto in un bar della centralissima Via Di Palma dove era stato segnalato un giovane che visibilmenteera andato in escandescenza minacciando ed aggredendo il personale del locale.Il giovane già alterato, alla vista dei, si sarebbe ulteriormente agitato proferendo nei loro confronti frasi oltraggiose ed alla richiesta di mostrare i suoi documenti per la successiva identificazione avrebbe anche provato ad aggredirli fisicamente.Dopo alcuni concitati momenti, il 35enne è stato riportato alla ragione e fatto salire con non poche difficoltà sull’auto.