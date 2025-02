Movieplayer.it - U.S. Palmese: il nuovo film dei Manetti Bros. al Festival di Rotterdam 2025

Trasferta olandese per i registi romani, impegnati nel lancio internazionale della loro fiaba a sfondo sportivo che debutterà al cinema il 20 marzo con 01 Distribution. Dopo l'anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, i. partono alla volta dell'Olanda per accompagnare la loro nuova fatica, U.S., omaggio alle loro radici calabresi e alla loro passione per il calcio. Oggi la pellicola interpretata da Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Max Mazzotta e Massimiliano Bruno verrà presentato aldi, nella sezione Limelight. La proiezione sarà arricchita da un'introduzione e da un incontro con i registi Marco e Antonio, che offrirà al pubblico la possibilità di approfondirne la visione e il processo creativo. dopo il passaggio olandese, U.S.arriverà nelle sale italiane .