Justcalcio.com - Tuttosport – Zaccagni-Castellanos, Cagliari ko e la Lazio si riprende il 4° posto

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-03 23:35:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:-La 23ª giornata di campionato si chiude con il ritorno al successo dellache sbanca il campo delper 2-1 endosi il 4°ai danni della Juventus (42 punti a 40)., la partitaBiancocelesti a segno al 19? con Dia ma il Var annulla la rete per un fallo di mano dell’attaccante prima della conclusione. Var ancora protagonista al 26? sul contatto Felici-Hysaj nell’are dei sardi, l’arbitro Manganiello non assegna il rigore ed il Var conferma la decisione.padrona del campo e prima dell’intervallo (43?) sblocca il parziale:arriva con i tempi giusti sul cross tagliato di Hysaj e allungando la gamba, d’esterno, batte Caprile. I padroni di casa rientrano in campo con determinazione, al 50? Adopo spaventa lae al 56? Piccoli ristabilisce la parità con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.