Liberoquotidiano.it - "Tutto organizzato", "Hai vinto con la mia canzona": scoppia la rissa prima di Sanremo

Il Festival disi avvicina e con esso tutta l'aneddotica relativa alla sua storia. Uno dei luoghi migliori in cui rievocare vecchie storie è “La Volta Buona”, il salotto RAI di Caterina Balivo. Ospiti Valerio Scanu, vincitore nel 2010 con il brano “Per Tutte Le Volte Che.”, e Pierdavide Carone, che quel brano lo scrisse e che con Scanu in passato ha avuto ruggini relative proprio al Festival. All'epoca Carone era allievo di Amici, un talent molto caro a Scanu, perché vi aveva partecipato nel 2009, classificandosi secondo alle spalle di Alessandra Amoroso. Insomma, due bei big per Maria. Nonostante la “bella penna”, Carone il leone d'oro del Festival non lo ha mai potuto nemmeno toccare. Colpa di chi? Di Scanu ovviamente, almeno secondo l'autore. Lo stesso Carone, sempre a “La Volta Buona”, aveva raccontato: “Valerio Scanu non mi ha fatto toccare il leoncino di