Cityrumors.it - Tutti in fuga dalla città, lunghe code per fare i biglietti: ecco cosa sta succedendo

Leggi su Cityrumors.it

Non sono servite a nulla le rassicurazioni della Protezione Civile, la popolazione è ine ha intasato tutte le agenzie di viaggioAgenzie di viaggio prese di mira, anzi assaltate. Centinaia di persone sono accorse per chiedere deiper lasciare la zona, tra turisti, residenti e lavoratori stagionali. Una richiesta record nell’arco di così poche ore, scatenata da motivi più che comprensibili e che hanno portato un giustificato terrore tra la popolazione.inpersta– Cityrumors.itSono quattro giorni che in Grecia lo sciame sismico sta spaventandogli abitanti. Il 1° febbraio le autorità hanno diramato un’allerta sismica, relativa però solo all’isola di Santorini dove le scosse sembrerebbero essere molto più forti e intense, arrivando a toccare anche una magnitudo di 4.