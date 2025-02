Ilrestodelcarlino.it - Tutti a Torino. Gia riempiti 3 pullman di tifosi

Grande entusiasmo per le ‘Final Eight’ di: sono già pieni i primi duee va verso il completamento il terzo che seguirà la Unahotels giovedì 13 febbraio (alle 18) contro Trento nei quarti di finale. Perinteressati il club organizza con i ragazzi del ‘Popolo Biancorosso’ idi andata e ritorno. Il ritrovo è alle 13 nel parcheggio del centro commerciale Ariosto (via Morandi) con partenza alle 13,30. Due le opzioni: il pacchetto+ biglietto di curva a 35 euro, oppure solo ila 25 euro. Il termine ultimo per prenotare è giovedì 6 (entro domani invece è possibile disdire la partecipazione). Il pagamento avverrà in contanti alla partenza del. Per tutte le informazioni ed il link per la prenotazione sono questi i numeri di telefono: 3451429106 e 3403116206.